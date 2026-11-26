نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد: درجات الحرارة أقل بقليل من المعدلات الطبيعية.. وتحذر من الشبورة والمنخفض الجوي

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة بشكل كبير في معظم المحافظات، مع تراجع درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات الطبيعية أو أقل منها بقليل.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 22 و23 درجة مئوية، بينما تسجل في أسوان ما بين 30 و31 درجة، ليسود طقس دافئ إلى مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد.

شهامة شباب الدائري في حريق الوراق.. مواطنون خاطروا بحياتهم لإنقاذ الضحايا

كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، عن مشاهد إنسانية مؤثرة شهدها موقع حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن شهامة الشباب المصري ظهرت بقوة خلال اللحظات الأولى للحادث، بعدما بادر عدد منهم بمحاولة إنقاذ الضحايا ومساعدة المتضررين، رغم خطورة النيران.

وأوضح عبد الراضي، خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن عددًا من الشباب المتواجدين أعلى الطريق الدائري لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الحادث، بل تحركوا لتقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ المواطنين، كما قدموا دعمًا عمليًا لقوات الحماية المدنية في التعامل مع النيران.

إكسترا نيوز ترصد جهود «الرعاية الطبية» لمُصابي حريق الوراق بمستشفى الشيخ زايد

رصدت قناة «إكسترا نيوز» جهود الأطقم الطبية داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وسط حالة من الاستنفار الطبي للتعامل مع الإصابات وتوفير أوجه العلاج المطلوبة.

وتواصل الفرق الطبية بالمستشفى تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، من خلال تجهيز الأقسام الطبية وتوفير الكوادر المتخصصة والأدوية والمستلزمات اللازمة، للتعامل مع الحالات التي استقبلها المستشفى عقب الحادث



رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والتضامن يتفقدون مصابي حريق الوراق بالمستشفيات

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزيرا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، يجري جولة بالمستشفيات للاطمئنان على مصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأوضحت مراسلة القناة أن رئيس الوزراء زار المصابين بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

مدبولي: الدولة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم والرعاية لمصابي حادث الوراق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشددًا على أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك الفوري للتعامل مع تداعيات الحادث وتوفير الرعاية المطلوبة للمصابين وأسر الضحايا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء للمصابين في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، في إطار متابعة الحكومة لتداعيات الحادث والوقوف على احتياجات المصابين وذويهم.

مفاجأة في أزمة التصالح الجديدة.. نائب: لا يوجد نص يشترط مدة زمنية لتقديم الطلب

كشف النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة التصالح، مؤكدًا أن النصوص القانونية المنظمة للتصالح لا تتضمن اشتراطًا بمدة زمنية محددة لتقديم الطلب، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة وأسباب وضع قيود زمنية على المواطنين.

وأوضح النائب عاطف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، أن مسألة تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات التصالح يجب أن تستند إلى نص قانوني واضح، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بما ورد في القانون وعدم فرض اشتراطات غير منصوص عليها.