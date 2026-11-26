شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إستعراض موقف ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، ومعدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة بشأنها.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين .

أفكار غير تقليدية لرفع معدلات الإنجاز

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الجاد مع هذه الملفات بأفكار غير تقليدية وخارج الصندوق، بإعتبارها تحظى بإهتمام مباشر من القيادة السياسية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وإشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ، ورئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة.

وأكد محافظ أسوان على أن إنجاز هذه الملفات يسهم في إستعادة حقوق الدولة وتحقيق الإستقرار القانوني للمواطنين، مشيراً إلى أن معدلات الإنجاز ستكون أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن، لأن المجهود يُقاس بنتائجه.

تيسيرات للمواطنين ومد فترة التقديم 6 أشهر

ووجه المهندس عمرو لاشين إلى تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على الإستفادة من التيسيرات المتاحة، وتسهيل إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية، خاصة مع توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة للتوجه إلى المدن والمراكز وإنهاء الإجراءات مجاناً، بالتنسيق مع القيادات الطبيعية ومؤسسات المجتمع المدني، لإستثمار مد فترة التقديم للتقنين والتصالح لمدة 6 أشهر إضافية.

محاسبة المقصرين والإزالة الفورية للتعديات

وأكد عمرو لاشين على أهمية تحري الدقة في مراجعة المستندات والبيانات المساحية، لسرعة فحص الطلبات والبت فيها ورفع معدلات الإنجاز، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل الوحدات المحلية، ومحاسبة المقصرين وإثابة المتميزين ومنحهم مكافآت إجادة.

كما شدد لاشين على الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، خاصة المخالفات المستحدثة التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتأخرين عن إستكمال الإجراءات، وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية وفقاً للقانون.