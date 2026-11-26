أكد محمد جمال، لاعب الزمالك السابق، أن هناك تشابهًا بين فريقي الجونة والأفريقي التونسي في طريقة مواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أهمية استعداد الفريق الأبيض بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح جمال، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن محمد حمد لاعب مميز ويستحق الحصول على فرصة التواجد في التشكيل الأساسي، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أهمية الأدوار التي يقوم بها الثنائي عمر جابر وأحمد فتوح خلال مواجهة الأفريقي، لما يمتلكانه من خبرات وقدرات فنية تساعد الفريق.

واختتم تصريحاته بالإشادة بما قدمه عدي الدباغ أمام الجونة، مؤكدًا أنه قدم نموذجًا مميزًا في التحرك داخل الملعب واستغلال الفرص والقدرة على التسجيل.