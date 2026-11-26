خاطب نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لطلب الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأفريقي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أرواح ضحايا حادث الوراق الأليم.

وجاء طلب النادي في إطار تضامنه مع ضحايا الحادث الذي وقع أمس، وكان نادي الزمالك قد تقدم بواجب العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم.

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي التونسي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعثة الإفريقي التونسي في القاهرة

تصل بعثة نادي الأفريقي التونسي إلى القاهرة عصر اليوم الخميس لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة الأفريقي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات 24 ساعة، عقب الفوز على الجونة في المباراة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.