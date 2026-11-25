تفضل الكثير من الفتيات استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج عدد كبير من مشكلات البشرة بتكلفة محدودة.



ووفقا لما أورده ​ى موقع The Times of India إليكم أبرز الوصفات والماسكات الطبيعية للبشرة.



​ ماسك جل الصبار الألوفيرا وزيت اللوز



يُعد هذا القناع مثالياً لجميع أنواع البشرة، ويمكنه منح بشرتكِ إشراقة واضحة في غضون نصف ساعة فقط.

​طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار في وعاء مع بضع قطرات من زيت اللوز جيداً.

وزعي الخليط بالتساوي على الوجه والرقبة، واتركيه لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر للحصول على ترطيب عميق ونضارة فورية.

ماسك الموز والعسل

تعمل هذه الوصفة على ترطيب وتهدئة البشرة حيث يتميز هذا القناع بملمسه الناعم وقدرته على ترطيب البشرة ومنحها شعوراً بالاسترخاء.



​طريقة التحضير والاستخدام: اهرسي نصف ثمرة موز جيداً حتى تصبح ناعمة، ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي المزيج على الوجه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.



​ ماسك زيت جوز الهند والعسل

يعمل هذا القناع على تهدئة البشرة ومقاومة البكتيريا

يجمع هذا القناع بين الخصائص المرطبة والمضادة للميكروبات لكل من العسل وزيت جوز الهند، مما يمنح البشرة ملمساً ناعماً ومظهراً صحياً.



​طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي كميات متساوية من العسل وزيت جوز الهند، ووزعي الخليط بالتساوي على الوجه والرقبة واتركيه لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.



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ماسك الموز والزبادي

تعمل هذه الوصفة على إزالة اسمرار الشمس والترطيب



​طريقة التحضير والاستخدام: اخفقي ثمرة موز مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي حتى يتجانس الخليط تماماً. ضعي القناع على الوجه والرقبة لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.