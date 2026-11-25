عبّر الإعلامي أحمد موسى عن حزنه الشديد إزاء ضحايا حادث الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، متأثرًا خلال حديثه عن الحادث، وموجهًا دعاءً لأسر المتوفين بأن يمنحهم الله الصبر والسلوان في مصابهم.

أحمد موسى يدعو لأسر ضحايا حريق الوراق: ألطف بنا يا رب وبشعبنا

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، متأثرًا بالحادث: «يا رب صبّر أهالي ضحايا حادث حريق الدائري الوراق، والطف بيهم وبأسرهم.. وألطف بنا يا رب وبشعبنا».

وجاءت كلمات الإعلامي في سياق حديثه عن المشاهد المؤلمة التي صاحبت الحادث، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين، وسط حالة من الحزن إزاء حجم الخسائر الإنسانية التي خلفها الحريق.

وكان موسى قد استعرض مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة للحظات الأولى للحادث، أظهرت توقف سيارة المواد البترولية واصطدامها بحاجز خرساني، ثم اشتعال النيران بها، ومحاولات المواطنين الابتعاد عن موقع الحريق قبل وقوع الانفجار.

كما تحدث عن المواطنين الذين حاولوا مساعدة سائق السيارة عقب اشتعال النيران بها، مشيرًا إلى أنهم كانوا من بين ضحايا الحادث، واصفًا ما حدث بأنه من صور شهامة الشعب المصري.