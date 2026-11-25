يُعد الكمون جزءاً أساسياً من النظام الغذائي للإنسان منذ آلاف السنين، لا يقتصر استخدام الكمون حول العالم كتوابل لإضافة نكهة للأطعمة أو استخلاص زيته لصناعة العطور فحسب، بل يُعتبر أيضاً علاجاً شائعاً في الطب التقليدي، وذلك لسبب وجيه، إذ تختزن هذه البذور الصغيرة فوائد صحية كثيرة.



​الاستخدامات التقليدية والأبحاث الحديثة



​استخدم الناس الكمون عبر الأجيال لعلاج حالات صحية متنوعة تتراوح من عسر الهضم والإسهال إلى الصداع، كما استُخدم في الهند لعلاج حصوات الكلى والمثانة، وأمراض العيون، وحتى الجذام واليوم، بدأت الأبحاث العلمية تجد أدلة تدعم العديد من هذه الاستخدامات التقليدية.



ووفقا لما أورده موقع WebMD إليكم ​أبرز الفوائد الصحية للكمون المثبتة في الدراسات العلمية :



تأثيرات مضادة للبكتيريا



أظهرت الأبحاث أن الكمون قد يساعد في القضاء على بعض أنواع البكتيريا التي قد تدخل الجسم وتسبب الأمراض ففي التجارب المعملية، ثبت أن الكمون يحد من نمو الكائنات الدقيقة، بما في ذلك بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) التي تسبب التسمم الغذائي وتفسر هذه الخصائص المضادة للبكتيريا سبب استخدام الناس للكمون تقليدياً كمادة حافظة للأطعمة.



الوقاية من السرطان



ينشأ السرطان عندما تبدأ خلايا الجسم في التكاثر بشكل خارج عن السيطرة مكونةً أوراماً.

وفي عدة دراسات أُجريت على الحيوانات، وجد العلماء أن بذور الكمون قد تمنع نمو أنواع مختلفة من الأورام، بما في ذلك الأورام الناتجة عن سرطانات الكبد والمعدة والقولون ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان الكمون قادراً على المساعدة في الوقاية من السرطان لدى البشر.



السيطرة على الكوليسترول



أشارت عدة دراسات إلى أن الكمون قد يساعد في التحكم بمستويات الكوليسترول في الدم. ففي إحدى الدراسات، ساعد تناول مسحوق الكمون المذاب في الزبادي على خفض الكوليسترول "الضار" (LDL) والدهون الثلاثية، مقابل زيادة الكوليسترول "النافع" (HDL).

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تحسين عملية الهضم



في إحدى الدراسات، ساهم مستخلص الكمون بشكل ملحوظ في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، مثل آلام البطن، والانتفاخ، والحاجة الملحة لدخول الحمام كما يُعد الكمون علاجاً شعبياً معروفاً منذ القدم للإسهال، وقد أظهرت بعض الدراسات الأولية أدلة قوية تدعم هذا الاستخدام.



المساعدة في إنقاص الوزن



أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مسحوق الكمون انخفض لديهم الوزن، ومحيط الخصر، وكتلة الدهون، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)كما وجدت دراسة أخرى أن مكملات الكمون قد تكون فعالة في تقليل الوزن ومؤشر كتلة الجسم بقدر فعالية أحد أدوية إنقاص الوزن الشائعة.



​تحذير



​ إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفول السوداني أو المكسرات، فاحرص على قراءة ملصق عبوة الكمون للتأكد من خلوها من مسببات الحساسية بسبب احتمالية التلوث التبادلي أثناء التصنيع، أو يُنصح بشراء بذور الكمون الكاملة وتحميصها وطحنها في المنزل.

