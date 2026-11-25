أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول حكم امتناعها عن خدمة زوجها في أيامه الأخيرة، بعدما اعتاد الإساءة إليها والتطاول عليها بالألفاظ، وامتنع عن الإنفاق عليها، حتى توفي دون أن تتولى رعايته وخدمته.

حكم امتناع المرأة عن خدمة زوجها في أيامه الأخيرة بعدما اعتاد الإساءة إليها

وأوضح فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل، وأن غياب هذه المعاني يؤدي إلى النفور والخلاف بين الزوجين، مؤكدًا أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته، ولا يجوز له مطالبتها بخدمته مع امتناعه عن أداء واجب النفقة.

وأكد أمين الفتوى أن الزوجة لا إثم عليها بسبب امتناعها عن خدمة زوجها في الحالة المذكورة، ما دام هو ممتنعًا عن الإنفاق عليها، موضحًا أن هذه هي الإجابة من الناحية الفقهية.

وفي سياق متصل، حذر أمين الفتوى بدار الإفتاء من أن الإساءة المتبادلة بين الزوجين تدمر الحياة الأسرية، مشيرًا إلى أن تطاول الزوج على زوجته أمام الأبناء، أو إساءة الزوجة إلى زوجها والتحدث عنه بسوء في غيابه، يترك آثارًا سلبية في نفوس الأطفال، الذين يكتسبون كثيرًا من سلوكياتهم من خلال تقليد ما يشاهدونه داخل المنزل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تربية الأبناء لا تعتمد فقط على الأوامر والنصائح، بل تتأثر بما يرونه من تصرفات والديهم، موضحًا أن الطفل الذي يشاهد والده يحافظ على الصلاة قد يقلده ويقف بجانبه للصلاة، بينما يصعب أن يستجيب لنصيحة لا يرى لها تطبيقًا في سلوك والديه.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة أن يحرص الزوجان على إدارة خلافاتهما بعيدًا عن أعين الأبناء وأسماعهم، وأن يقدم كل طرف قدرًا من التنازل حتى لا تتحول المشكلات الزوجية إلى سلوكيات يتعلمها الأطفال وتؤثر في علاقاتهم المستقبلية.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء السيدة بالإكثار من الاستغفار والدعاء لزوجها المتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن تقابل ما تعرضت له من إساءة بالعفو والإحسان، موضحًا أن الدعاء للآخرين بالخير يعود على صاحبه بالأجر، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم»، ومؤكدًا أن العفو من أسباب نيل مغفرة الله ورحمته.