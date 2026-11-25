تستعد النجمة نيكول سابا للعودة بقوة إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027، بعدما تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل "بأي ثمن"، الذي يجمعها بالفنانة روجينا ونخبة من النجوم.

وتخوض نيكول من خلال العمل تجربة درامية جديدة ومختلفة، إذ تجسد شخصية تراهن عليها لتقديم جانب جديد من قدراتها التمثيلية، في المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف السيناريست غادة عبد العال وإخراج تامر عشري، فيما تجري حاليًا التحضيرات النهائية للعمل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وتحرص نيكول سابا على التنوع في اختياراتها الفنية، والظهور بأدوار تحمل تحديات جديدة وتكشف عن مساحات مختلفة في موهبتها التمثيلية، وهو ما يجعل مشاركتها في "بأي ثمن" واحدة من التجارب المنتظرة لها في الموسم الرمضاني المقبل.

وكانت نيكول قد حققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا خلال الموسم الرمضاني قبل الماضي، من خلال تجسيد شخصية "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث استطاعت لفت الأنظار بأدائها، وتصدرت قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الشهر الكريم.

وعلى الصعيد الغنائي، تستعد نيكول سابا لمفاجأة جمهورها بعدد من الأعمال الجديدة، إذ تعمل على إطلاق مجموعة من الأغنيات "السينجل" خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استعداداتها لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الكبرى داخل مصر وخارجها.