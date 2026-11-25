يتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع فوق نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ويوجه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات في الزمام الجغرافي لموقع الحادث.

وأوضحت الوزارة انه يشارك في عمليات الإنقاذ 23 سيارة، حيث أسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى زايد التخصصي، منهم 9 مصابين بحروق ومصاب واحد باختناق، ويجري حاليًا حصر أعداد الوفيات بسبب الحادث.

‎وتواصل وزارة الصحة والسكان، متابعة الموقف عن كثب والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.