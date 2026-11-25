أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على جلسة محاكمة المحامية «س. ال»، المتهمة بإنهاء حياة والدتها والتخلص من جثمانها بتقطيعه إلى 3 أجزاء داخل مسكنهما بمنطقة سيدي بشر، بقرار إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، مع تحديد جلسة بدور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

رائحة كريهة كشفت الجريمة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبإجراء الفحص عُثر على جثمان سيدة مسنة داخل الشقة، مقطعًا إلى 3 أجزاء، فيما كشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين المجني عليها وابنتها.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على قتل والدتها خنقًا، قبل تقطيع جثمانها إلى أجزاء، في محاولة للتخلص منه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وعقب تحرير المحضر اللازم، تولت النيابة العامة التحقيقات، وقررت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي انتهت إلى إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا للفصل في القضية بجلسة دور الانعقاد المقبل.

وجاء القرار برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين عادل محمود جودة، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وأحمد زكريا الشرقاوي، وأحمد عبد المنعم لاشين، فيما تولى أمانة سر الجلسة حسن محمد حسن.