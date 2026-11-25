أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع إحدى شركات الأمن الخاصة الكبرى العاملة في مجال نقل الأموال وتأمين المنشآت، عن توافر 1410 فرصة عمل جديدة في عدة تخصصات ومجالات مختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 1000 وظيفة لمهنة "مشرف تغذية ماكينات صرف آلي"، و300 وظيفة لمهنة "سائق" (رخصة أولى أو ثانية)، بالإضافة إلى 30 وظيفة في مجال "إداري نقل أموال".

تفاصيل الوظائف والمؤهلات:

· مشرف تغذية ماكينات صرف آلي (1000 وظيفة): يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، وأن يكون السن بين 21 و50 سنة. تشمل مواقع العمل: أكتوبر (المقر الرئيسي)، شرق القاهرة (المقطم)، شرق الشيخ، أسوان، بني سويف، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، شبين الكوم، بنها، السويس، والإسماعيلية.

· سائق (300 وظيفة): يُشترط الحصول على رخصة قيادة (أولى أو ثانية)، وأن يكون السن بين 21 و50 سنة. تشمل مواقع العمل: أكتوبر، شرق القاهرة، المنصورة، طنطا، الإسكندرية، الإسماعيلية، شبين الكوم، بنها، السويس.

· إداري نقل أموال (30 وظيفة): يُشترط أن يكون المتقدم من الجنسين، وأن يكون السن بين 21 و50 سنة. تقتصر مواقع العمل على: أكتوبر (المقر الرئيسي)، شرق القاهرة (المقطم)، المنصورة، طنطا، والإسماعيلية.

المزايا والحوافز:

أكدت الشركة أن الوظائف تقدم حزمة من المزايا التنافسية للعاملين، منها:

· التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي.

· سكن للمغتربين، بالإضافة إلى بدل مواصلات وبدل اغتراب.

· وثيقة تأمين على الحياة.

· زيادات سنوية وترقيات.

· رواتب مجزية وحوافز ومكافآت.

· توفير 80 وظيفة إدارية إضافية (من الجنسين) بمقر العمل الرئيسي في أكتوبر.

التقديم:

على من يرغب في التقديم، يمكنه التواصل عبر أرقام الهواتف التالية: 01090446465 أو 01027538273، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص لائقة لمستقبل أفضل.