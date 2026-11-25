أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي قدمًا في اتخاذ خطوات جادة لتيسير الإجراءات وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تفعيل مخرجات وتوصيات "منتدى مصر الاقتصادي 2026"، الذي يمثل نقطة محورية لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

واستعرض رئيس الوزراء الحراك الدبلوماسي والاقتصادي المكثف الذي شهدته القاهرة خلال الأسبوع الجاري، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة ورؤساء حكومات ثلاث دول عربية شقيقة هي: ليبيا، والعراق، والسودان. وأوضح مدبولي أن هذه الزيارات لم تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل شهدت زخمًا اقتصاديًا كبيرًا وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوافق على مشروعات كبرى في مجالات الطاقة، والاقتصاد، وإعادة الإعمار.

سمعة عالمية في مجالات التشييد والبناء

وأعرب رئيس الوزراء عن فخره واعتزازه بالرغبة الصادقة التي أبداها رؤساء حكومات الدول الثلاث للاستعانة بالخبرات المصرية، التي باتت تحظى بسمعة عالمية في مجالات التشييد والبناء، مشيرًا إلى وجود طلب متزايد لتوسيع نطاق عمل الشركات المصرية ودخولها في قطاعات تنموية جديدة بتلك الدول، إلى جانب إبرام اتفاقيات مهمة في قطاعي البترول والطاقة، لا سيما مع العراق وليبيا.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى حجم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي يشهدها العالم حاليًا وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. واستشهد في هذا الصدد بما دار خلال اجتماعات اللجنة المشتركة مع رئيس الوزراء العراقي، موضحًا أن تكلفة الشحن والتأمين على برميل البترول الواحد قفزت من نحو (2 إلى 3 دولارات) لتتجاوز حاليًا (20 دولارًا) للبرميل، نتيجة استهداف ناقلات النفط وصعوبة حركة الملاحة.

ودعا رئيس الوزراء وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على الإجراءات الاضطرارية التي تتخذها بعض الدول الأوروبية وغيرها، والتي وصلت إلى الإغلاق الكامل لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز لتوفير الطاقة، مؤكدًا في المقابل أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان أقصى الجهود لتأمين كافة احتياجات الدولة، والحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامة معدلات النمو الإيجابية رغم هذه الظروف الاستثنائية.

وفيما يتعلق بملف الإصلاح الاقتصادي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة، تمهيدًا لعرض الملف على المجلس التنفيذي للصندوق قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وشدد مدبولي على أن الأهم من ذلك هو امتلاك الحكومة لـ برنامج وطني خالص للتحول الاقتصادي تم استعراض ملامحه ومكوناته خلال منتدى مصر 2026، موضحًا أن البرنامج يُعد رؤية مصرية ذاتية دون أي ارتباط بمؤسسات دولية. وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس، تم تخصيص شهري نوفمبر وديسمبر لإجراء حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمتخصصين لوضع اللمسات النهائية للبرنامج، تمهيدًا لبدء تنفيذه خلال الفترة من عام 2027 وحتى 2030.

وكشف رئيس الوزراء عن أبرز مستهدفات هذا البرنامج، وفي مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي متصاعد تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2030، بالتوازي مع تنفيذ خطة قوية وملموسة لخفض معدلات الدين العام، مؤكدًا أن الدولة تمتلك رؤية واضحة وخطوات تنفيذية محددة ستُعلن تباعًا لطمأنة المواطنين والمستثمرين بشأن مسار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.



واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على قناعة الحكومة الراسخة بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن كافة جهود الدولة وخطواتها التشريعية والتنفيذية تتركز حاليًا على تهيئة البيئة المواتية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.