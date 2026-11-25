كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول الأوروبية للتعامل مع التحديات العالمية في أسواق الطاقة، موضحًا أن عددًا من هذه الدول قرر إغلاق بعض الصناعات والمصانع بهدف توفير المواد البترولية وترشيد استخدامها، في ظل الضغوط التي تواجه إمدادات الطاقة عالميًا.

تأمين احتياجات مصر من الطاقة للحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن التحديات المرتبطة بتوفير المواد البترولية وارتفاع تكاليفها أصبحت أزمة تواجه العالم بأكمله، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية اتجهت إلى اتخاذ قرارات بإغلاق مصانع وصناعات لتقليل استهلاك المواد البترولية وتوفيرها للاحتياجات الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على بذل كل ما يمكن لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، والتعامل مع المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن الأمور تسير حاليًا بصورة جيدة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وعدم اللجوء إلى إجراءات من شأنها تعطيل حركة الإنتاج أو التأثير على استمرارية الأنشطة الاقتصادية، رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم.

وأوضح أن التعامل مع الأزمة يتطلب التحرك المستمر لضمان توافر احتياجات الدولة، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من ضغوط على إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تأمين احتياجات البلاد والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والاستثماري ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن الأوضاع تسير حاليًا بصورة جيدة في هذا الإطار.