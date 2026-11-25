كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد برنامج وطني للنمو الاقتصادي، تستهدف الدولة تنفيذه خلال الفترة من 2027 حتى 2030، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو متصاعدة وصولًا إلى 6.8% بحلول عام 2030.

ملامح وتفاصيل البرنامج

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتزم عقد حوارات مع الخبراء والمتخصصين خلال شهري نوفمبر وديسمبر، للانتهاء من ملامح وتفاصيل البرنامج بصورة كاملة.

وأكد أن البرنامج سيكون وطنيًا، وستلتزم الدولة بتنفيذه خلال الفترة المحددة، دون الدخول في شراكة مع مؤسسات دولية، مشيرًا إلى أن مستهدفاته تقوم على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة.