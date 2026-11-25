أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تنظر إلى التحديات والظروف العالمية الراهنة باعتبارها فرصة يمكن استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار وأمن وأمان.

إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بسرعة على اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، بالتعاون بين المجموعة الاقتصادية والوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد وتسابق الزمن لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأضاف أن الدولة تستهدف الاستفادة من حالة الاستقرار التي تتمتع بها مصر لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة.