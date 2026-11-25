شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، فعاليات مؤتمر إطلاق حزمة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من أعضاء البرلمان ورؤساء الهيئات والجهات المعنية وعدد من المستثمرين.

وتأتي تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، التي أعدتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، وكذا في ضوء جهود الدولة المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتيسير الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار.

واستُهلت الفعاليات بعرض فيلم تعريفي استعرض أبرز ملامح حزمة التعديلات وأهميتها في تطوير منظومة عمل الشركات، وما تستهدفه من توفير مزيد من الوضوح والمرونة في الإجراءات، وتقليل الوقت والأعباء المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وعقب ذلك، قدّم المستشار/ سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات، عرضًا تفصيليًا تناول أبرز محاور التعديلات وانعكاساتها على بيئة الأعمال، موضحًا التطورات التي شهدتها القواعد المنظمة لتأسيس الشركات وإدارتها وتمويلها، إلى جانب التيسيرات المرتبطة بالتقييم والطرح العام والجمعيات العامة.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم قصير تضمن آراء وملاحظات من مجتمع الأعمال حول التعديلات، وأهميتها في معالجة عدد من التحديات العملية التي تواجه الشركات والمستثمرين، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز الحوار والتفاعل مع القطاع الخاص عند تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية.

وتتضمن الحزمة 48 تعديلًا تمس أكثر من 45 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بين تعديل وإلغاء واستحداث، إلى جانب مجموعة من القواعد والإجراءات والقرارات المكملة، تشمل دليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم، وضوابط اتفاقيات الشركاء والمساهمين، وقواعد عقود التمويل القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف توفير وضوح أكبر، ووقتا أقل، وحماية أقوى للمستثمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة يستلزم تكامل السياسات والتشريعات والمشروعات، بما يسهم في زيادة الإنتاج، والتوسع في الأنشطة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تنتهج مسارًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي والتشريعي، يستهدف إقامة اقتصاد أكثر إنتاجية، يقوده القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يمثل إحدى الخطوات المهمة في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتحديث الأطر والقواعد المنظمة لعمل الشركات، والتعامل مع التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة لا تستهدف مجرد إدخال تعديلات على النصوص أو الإجراءات، وإنما تسعى إلى إحداث تغيير ملموس في تجربة المستثمر، من خلال تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتوسعها، وإتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

فيما أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حزمة التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمل الشركات، وتوفير إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة، بما يدعم قدرة الشركات على التأسيس والنمو والتوسع، ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن إعداد هذه الحزمة جاء ثمرة عمل لجنة متخصصة تولت مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، ودراسة التحديات العملية التي تواجه مجتمع الأعمال، والتفاعل مع رؤى وملاحظات المستثمرين، بما يضمن أن تستجيب التعديلات لاحتياجات السوق وتحقق أثرًا مباشرًا على كفاءة الإجراءات وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن الحزمة لا تقتصر على تعديلات اللائحة التنفيذية، وإنما تضم أربعة مسارات تنظيمية متكاملة تشمل تعديلات اللائحة، ودليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم، وضوابط اتفاقيات الشركاء والمساهمين، وقواعد عقود التمويل القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية، بما يوفر إطارًا أكثر تكاملًا لتنظيم دورة حياة الشركة، من التأسيس إلى التمويل والتوسع.