تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026، وفقًا للموعد الدوري المحدد لصرف المعاشات في مصر، والذي يبدأ في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتيح لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال مجموعة متنوعة من منافذ الصرف.

ويزداد اهتمام أصحاب المعاشات بمعرفة موعد صرف معاش ديسمبر 2026 مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر، خاصة أن المعاشات الشهرية تمثل مصدر دخل أساسيًا لملايين المواطنين، وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية والوفاء بالتزاماتهم المالية.

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وتوفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل للحصول على المعاش، بما يمنح المستفيدين إمكانية اختيار منفذ الصرف المناسب لهم، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس أمام منافذ صرف المستحقات.

ما أماكن صرف معاشات ديسمبر 2026؟

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 من خلال عدد من المنافذ والخدمات المتاحة، وتشمل الآتي:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والتجارية.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ شركة فوري المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا للخدمات المتاحة للمستفيدين.

وتتيح هذه الوسائل للمستفيدين الحصول على معاشاتهم من خلال منافذ متعددة، بما يساعد على تسهيل عملية الصرف وتوفير بدائل مناسبة لمختلف أصحاب المعاشات.

كيف تستعلم عن معاش ديسمبر 2026 بالرقم القومي؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، باستخدام الرقم القومي، بما يساعد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على الاطلاع على البيانات الأساسية لملف المعاش.

ويمكن الاستعلام عن بيانات المعاش من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار الخدمات الإلكترونية المخصصة لأصحاب المعاشات.

الدخول إلى خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر الاستعلام أو عرض البيانات للاطلاع على التفاصيل المتاحة.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة إلكترونية لمعرفة بيانات المعاش، دون الحاجة إلى التوجه مباشرة إلى أحد منافذ الصرف لمجرد الاستعلام عن المعلومات الأساسية.

هل توجد زيادة جديدة في معاشات ديسمبر 2026؟

لا تتضمن معاشات شهر ديسمبر 2026 زيادة جديدة مستقلة، إذ يحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بالقيم المطبقة حاليًا، بعد الزيادة السنوية التي بدأ صرفها اعتبارًا من يوليو الماضي.

وبذلك يستمر صرف معاشات ديسمبر بالقيم المعمول بها، دون إضافة زيادة جديدة خاصة بالشهر، بينما تترقب فئة من المؤمن عليهم تطبيق تعديلات جديدة على الحدود التأمينية اعتبارًا من يناير 2027.

وتتعلق هذه التعديلات بالحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وما يترتب عليها من تغيير في الحدود التأمينية للمعاشات الجديدة، وفقًا للقواعد المنظمة لحساب وتسوية المعاش.

ما تفاصيل زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2027؟

من المقرر رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، مقابل 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة قدرها 325 جنيهًا، وذلك للمستفيدين الذين تنطبق عليهم القواعد التأمينية الجديدة.

وتأتي هذه الزيادة ضمن التعديلات المرتبطة بالحدود التأمينية، والتي تستهدف ربط أجر الاشتراك التأميني بالمستحقات التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد، وفقًا لمدة الاشتراك والأجر التأميني والقواعد المنظمة لحساب المعاش.

وتوضح البيانات الواردة أن الحد الأدنى الجديد للمعاش لا يُطبق تلقائيًا على جميع أصحاب المعاشات الحاليين، وإنما يرتبط بحالات التقاعد الجديدة التي تنطبق عليها الشروط المحددة.

كم يبلغ الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني؟

وفقًا للأرقام الواردة في تفاصيل التعديلات التأمينية، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه.

كما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بما يعكس تعديل الحدود التأمينية المرتبطة بحساب المعاشات الجديدة.

وتؤثر قيمة أجر الاشتراك التأميني في تحديد المستحقات التي يحصل عليها المؤمن عليه عند التقاعد، إلى جانب مدة الاشتراك التأميني والقواعد القانونية المنظمة لتسوية المعاش.

من الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2027؟

تستهدف التعديلات الجديدة المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ويحالون إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2027، حيث تطبق عليهم الحدود الجديدة عند تسوية معاشاتهم، وفقًا لقواعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولا تعني هذه التعديلات رفع معاشات جميع أصحاب المعاشات الحاليين تلقائيًا إلى الحد الأدنى الجديد، إذ يرتبط تطبيقها بحالات التقاعد الجديدة، ومدد الاشتراك التأميني، وأجر الاشتراك، والقواعد المنظمة لحساب وتسوية المعاش.

وتتطلب الاستفادة من الحد الأدنى الجديد استيفاء مدة الاشتراك التأميني المقررة قانونًا، والتي تبلغ 15 عامًا، مع مراعاة باقي شروط استحقاق المعاش.

وبالتالي، فإن معرفة موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 وأماكن الحصول عليها، إلى جانب متابعة تفاصيل تعديلات يناير 2027، تساعد أصحاب المعاشات والمقبلين على التقاعد على التعرف إلى مستحقاتهم والإجراءات المرتبطة بها.