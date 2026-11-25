قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إنّ قطاع غزة يعاني نقصاً حاداً وكبيراً في المستلزمات الطبية، امتد إلى احتياجات الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، ومن بينهم مرضى السكري، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على أقلام الإنسولين اللازمة لعلاجهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ مناشدة بشأن توفير أقلام الإنسولين وصلت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بسرعة الاستجابة لها، حيث جرى إدخال الأقلام إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ اللجنة المصرية انتهت، قبل قليل، من مراسم تسليمها إلى وزارة الصحة الفلسطينية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وأوضح أنّ توفير أقلام الإنسولين يسهم في تخفيف المعاناة عن الأطفال المصابين بالسكري، خاصة أنّ وزارة الصحة الفلسطينية كانت تستخدم بدائل لهذه الأقلام، وهي بدائل تُستخدم عادةً لكبار السن المصابين بالمرض، الأمر الذي يشكل خطورة على أكثر من 2000 طفل في قطاع غزة يعانون من مرض السكري.

وأكد منصور استمرار مصر في تقديم المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، مشدداً على أنّ الجهود المصرية متواصلة على مدار الوقت، وأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن يتخلى عن القطاع.

مساندة للأشقاء الفلسطينيين

وأشار إلى أنّ المواقف الإنسانية المصرية في ظل الكارثة الكبيرة التي شهدها قطاع غزة ستظل حاضرة في ذاكرة الفلسطينيين، وستُدرس للأجيال وتُسجل في التاريخ، لما تعكسه من دعم ومساندة للأشقاء الفلسطينيين.

