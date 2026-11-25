أُصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاما بإصابات خطيرة، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض في قرية فيديمين التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، بعدما نشبت مشادة بسبب خلاف على غية حمام، فيما وُصفت حالته الصحية بالحرجة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.



خلاف بسبب الحمام ينتهي باعتداء دموي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بتعرض شاب للاعتداء بسلاح أبيض وإصابته بجروح خطيرة في منطقة شارع عبدالظاهر بقرية فيديمين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة ريان عماد عبدالنبي، البالغ من العمر 17 عاما وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بسبب خلاف على غية حمام يمتلكها الشاب المصاب، إذ كان بعض الحمام يذهب إلى منزل شخص آخر، الذي كان يقوم بذبحه وطهيه، ما دفع ريان إلى معاتبته، إلا أن الخلاف تطور إلى مشادة انتهت بالاعتداء عليه بسلاح أبيض.



جروح قطعية بالشرايين ونقله لإجراء جراحة عاجلة

وأسفر الاعتداء عن إصابة الشاب بجروح قطعية في يديه تسببت في إصابة الشرايين، بالإضافة إلى جرح قطعي في الجانب الأيسر من جسده، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووصفها بالحرجة وجرى نقل المصاب إلى مستشفى فيديمين المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، ونظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، تقرر نقله إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء جراحة عاجلة ومحاولة إنقاذ حياته.



تحركات أمنية لضبط المتهمين

وأشارت التحريات الأولية إلى تورط وائل السيد عبدالحفيظ، 45 عاما، وسيد السيد عبدالحفيظ في الاعتداء على الشاب، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.