أُصيبت 8 عاملات بمصنع الغزل بمحافظة الفيوم، في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الدائري، بالقرب من مدخل السلخانة، قبل نقطة النخيل بنحو 500 متر، أثناء عودتهن من العمل.

بلاغ أمني بوقوع الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الدائري، ووجود عدد من المصابات بموقع الحادث، ما استدعى سرعة التحرك للتعامل مع الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 8 عاملات يعملن بمصنع الغزل بالفيوم، إثر التصادم الذي وقع بين السيارتين أثناء عودتهن من عملهن.

نقل المصابات إلى مستشفى الفيوم العام

وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابات ونقلهن إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهن الصحية وتحديد طبيعة الإصابات.

إعادة الحركة المرورية بالطريق

وجرى التعامل مع آثار التصادم ورفع ما نتج عنه من معوقات بالطريق الدائري، بما ساهم في إعادة انتظام الحركة المرورية أمام السيارات والمركبات المارة بالمنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.