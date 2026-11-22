أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم عددًا من مسئولي الزراعة وتراخيص البناء والمحال العامة وفنيي التنظيم للتحقيق أمام النيابة بسبب التقصير في أداء مهام عملهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وذلك لتوقيع الجزاءات القانونية المناسبة لكل منهم.



تقاعس عن مواجهة التعديات الزراعية

شملت الإحالات مدير الجمعية الزراعية بمنشأة دكم التابعة لقرية سنهور القبلية بمركز سنورس ومشرف المنطقة ورئيس الوحدة المحلية بمركز سنهور القبلية وفني المنطقة ومسئول حماية الأراضي بالوحدة للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بنطاق قريتي سنهور ومنشأة دكم كما أحال مدير الجمعية الزراعية بزاوية الكرادسة بمركز الفيوم وفني ومسئول التنظيم بالوحدة ومسئول حماية الأراضي بمديرية الزراعة للتحقيق بسبب كثرة التعديات على الأراضي الزراعية والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



مخالفات البناء وتراخيص المحال

وشملت الإحالات رئيس الوحدة المحلية بقرية دار السلام بمركز طامية للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية كما أحال المهندس المسئول عن القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية أبوكساه بمركز أبشواي وأحد فنيي القسم للتحقيق أمام النيابة العامة بسبب التلاعب في إصدار بيان صلاحية لترخيص بناء لعقار بالمخالفة للشروط وأحال مسئول تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الفيوم ومسئول تراخيص المحال بحي غرب للتحقيق أمام النيابة الإدارية لتراخيهم في متابعة ومراجعة إجراءات تشغيل أحد المطاعم بجوار استاد الفيوم الرياضي وأكد المحافظ أنه سيتم توقيع الجزاء الرادع على كل من يقصر في أداء واجبه أو يتكسب دون وجه حق أو يعبث بالمال العام في إطار القانون.