شهدت مدرسة طما الثانوية الصناعية شمال محافظة سوهاج، واقعة اعتداء بين طالبين، بعد ما أقدم طالب بالصف الأول الثانوي على طعن زميله بالصف الثالث الثانوي باستخدام سلاح أبيض؛ ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في البطن، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة بين طالبين داخل مدرسة طما الثانوية الصناعية، وإصابة أحدهما بطعنة في البطن.

طالب بالصف الأول الثانوي يعتدي على زميله

وبالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة شهدتها مدرسة طما الثانوية الصناعية، حيث تعدى الطالب كريم ز م م، المقيد بالصف الأول الثانوي، على زميله الطالب سيد ع س ف، المقيد بالصف الثالث الثانوي بذات المدرسة، باستخدام سلاح أبيض.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الطالب الثاني بجرح قطعي في منطقة البطن، وسط حالة من القلق بين الطلاب والعاملين بالمدرسة، عقب وقوع الحادث داخل المنشأة التعليمية.

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى المدرسة، حيث تم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية وتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب نشوب الخلاف بين الطالبين، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.