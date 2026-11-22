أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على قضية اتجار في المواد المخدرة بمركز البلينا جنوب المحافظة، بعدما عاقبت عاملًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو والمواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2026، عندما كشفت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا عن ممارسة المتهم «م. ع. أ»، عامل، نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه وتوزيع المواد المخدرة على راغبي الشراء.

ماذا حدث؟

وبعد التأكد من المعلومات الواردة بشأن نشاط المتهم، أجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة التي أكدت تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وعلى رأسها مخدر الشابو، لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية لضبطه وإنهاء نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذون القانونية اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، حيث أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على كمية من المواد المخدرة، كانت معدة للترويج والبيع بدائرة مركز البلينا.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات، أقر بمزاولة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، بقصد تحقيق مكاسب مالية من وراء ترويجها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

وبعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة واتهامات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ليواجه بذلك عقوبة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.