قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنه تتواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

حيث تصطف أعداد كبيرة من الشاحنات أمام معبر رفح البري، في انتظار استكمال إجراءات عبورها عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح أن الهلال الأحمر المصري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دفع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بشاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والإيوائية، بينها الدقيق والملابس الشتوية.

وأضاف أن المشهد الثاني يتمثل في وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى القطاع، بعد انتهاء رحلتهم العلاجية في مصر، فيما تستعد سيارات الإسعاف المصرية لاستقبال مصابين وجرحى فلسطينيين برفقة ذويهم، لنقلهم إلى المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن هذه الجهود تعكس استمرار الدور المصري في دعم سكان القطاع، من خلال تجهيز المساعدات عبر مدينة العريش والمراكز اللوجستية الستة المنتشرة بشمال سيناء، رغم أن الكميات المتاحة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة.