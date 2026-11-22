أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و742 شهيدا، و176 ألفا و227 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة ـ في بيان اليوم /الأحد/ ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" ـ أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 6 شهداء، و33 مصابا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,675، والإصابات إلى 6,095 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 851، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.