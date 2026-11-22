كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن السبب الحقيقي وراء انسحاب الفيلم التركي “ملائكة راقصة” الذى أثار حالة من الجدل الواسع وذلك على خلفية مشاركته بالمسابقة أسبوع النقاد.

وجاء رد حسين فهمي حاسما خلال لقائه مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC قائلا : هو فعلًا منتجو الفيلم شاركوا في فيلم معادٍ لمصر، وكان فيه ممثلون معادون لمصر، ولا أقبل أبدًا أي شخص يعادي الدولة المصرية، والمهرجان مستقل تمامًا، ولدينا مواقف وسياسات محددة، وكلنا وطنيون، ولا نسمح لأحد بالإساءة إلى الوطن وأي شخص يقدم عملًا فنيًا ضد هذا الوطن ويشارك فيه، فنحن ضده بنسبة 100%، فاستقلالية الاختيارات لا تعني مهاجمة الوطن، وأي شخص يتعدى على الوطن لا أسمح بذلك، وأنا أعمل مع لجان اختيار تضم فنانين كبارًا ونقادًا يشاركون معنا، إلى جانب لجنة استشارية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأسس عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.