تستعد الكاتبة أمنية الطنطاوي لإصدار كتاب جديد ينضم إلى مسيرتها الأدبية، في خطوة ينتظرها جمهورها، بعد النجاح الذي حققته مؤلفاتها خلال الفترة الماضية، ونفاد طبعاتها المطروحة من عدد من المعارض المحلية والدولية ومنافذ البيع.

ويأتي الإصدار الجديد امتدادًا لتجربة أدبية استطاعت من خلالها أمنية الطنطاوي أن تلفت الأنظار بتنوع موضوعاتها واختلاف المسارات الفكرية والإنسانية التي تتناولها، حيث تجمع كتاباتها بين الثقافة النفسية والروحانيات والفكر الأخلاقي والتأملات الدينية، في أسلوب يحمل بصمتها الخاصة.

ومن أبرز مؤلفاتها كتاب «فاخلع نعليك»، الصادر عام 2023، والذي يتناول معاني القرب من الله وتنقية القلب من التعلق بغيره، ويطرح رؤية تقوم على أن تكون العبادة نابعة من المحبة والرغبة في القرب الإلهي.

كما قدمت كتاب «السحر الأبيض»، الصادر عام 2024، والذي يتناول مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالعلاج بالقرآن الكريم والدعاء والرقية، مع التركيز على الجوانب الإيجابية والروحية.

وفي كتاب «امرأة بنكهة الخمر»، تتناول الكاتبة جوانب متعددة من شخصية المرأة، مسلطة الضوء على قدرتها على الجمع بين الرقة والقوة، والهدوء والحضور، بينما يقدم كتاب «من الركام إلى الأمام» رؤية حول تجاوز الأزمات النفسية ولحظات الانكسار، وإعادة بناء الذات، وتحويل التجارب الصعبة إلى نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر قوة ووعيًا.

وتتميز تجربة أمنية الطنطاوي بعدم الانحصار في لون أدبي واحد، إذ تحرص على تقديم موضوعات متنوعة تخاطب العقل والوجدان، وتمنح القارئ فرصة للتأمل والنظر إلى الحياة من زوايا مختلفة.

وشهدت مؤلفاتها حضورًا لافتًا في المعارض المحلية والدولية، وحظيت بإشادات من قراء داخل مصر وخارجها، خاصة بين أبناء الجاليات العربية بالخارج، الذين أشادوا بأسلوبها وقدرتها على المزج بين الأبعاد النفسية والفكرية والإنسانية.

ومع استعدادها لطرح عملها الجديد، تتجه الأنظار إلى أحدث تجاربها الأدبية، وسط ترقب جمهورها لما ستقدمه من أفكار ورؤى جديدة تضاف إلى رصيدها من المؤلفات.