اعتمدت الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، استكمال توزيع حصة إضافية من أرباحها عن العام المالي 2024-2025، دعمًا للخزانة العامة للدولة، بقيمة نحو 486.6 مليون جنيه. وبذلك يصل إجمالي قيمة التوزيع الإضافي للخزانة العامة من أرباح الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، إضافة إلى القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، عن العام المالي 2024-2025، إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين عيسى أن اعتماد هذه التوزيعات الإضافية يأتي دعمًا للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد دراسة المراكز المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز موارد الخزانة، دون التأثير على استكمال المشروعات الجارية أو تنفيذ التوسعات المستقبلية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ماضية في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها، و رفع كفاءة إدارة الأصول، وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية هذه الشركات واستدامة النمو، ويدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات شهدت حضور كل من: المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، واللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والسيد/ محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد/ عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى جانب أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.