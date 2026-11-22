أعلنت جامعة الأزهر تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية لخدمة طلابها وطالباتها بالقاهرة والفروع الإقليمية، في إطار جهودها لتطبيق التحول الرقمي وتطوير خدماتها المؤسسية، وتيسير عرض الشكاوى والمقترحات على الإدارات والوحدات المختصة ومتابعتها إلكترونيًا، مواكبةً لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

جامعة الأزهر تُفعّل منظومة الشكاوى الإلكترونية لخدمة طلابها بالقاهرة والأقاليم

وتتيح المنظومة للطلاب تقديم شكاواهم أو استفساراتهم أو مقترحاتهم، مع تحديد الجهة أو الإدارة المعنية، بما يضمن توجيه الشكوى إلى المختص المباشر وسرعة الاستجابة لها، ويمكن الدخول إلى المنظومة والتسجيل بها عبر الرابط:

https://www.azu.edu.eg/AzShakwa/account/login

وأكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، في تصريح وجّهه إلى أبنائه طلاب الجامعة وطالباتها، أن إنشاء منظومة الشكاوى الإلكترونية «ليس مجرد استحداث وسيلة تقنية جديدة، وإنما هو خطوة مهمة نحو بناء جسور تواصل حقيقية ومباشرة بين الجامعة وأبنائها، وترسيخ ثقافة الاستماع والحوار والاستجابة، انطلاقًا من إيماننا بأن الطالب ليس مجرد متلقٍ للخدمة التعليمية، بل شريك أساسي في تطوير الجامعة والارتقاء بأدائها».

وأضاف رئيس الجامعة أن المنظومة أُطلقت «لتكون الأقرب إلى الطلاب، والأسهل في التواصل معهم، والأسرع في الاستجابة لاحتياجاتهم»، مشيرًا إلى أن استخدامها مجاني تمامًا ومتاح للجميع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، سواء لتقديم الشكاوى أم الاستفسارات، على أن تُفحص ويُرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت ورودها عبر المنظومة.

ودعا فضيلته أبناءه الطلاب إلى المبادرة باستخدام المنظومة بثقة ووعي ومسؤولية، بوصفها منصتهم الرسمية، وألا يعتمدوا على مصادر غير رسمية للحصول على معلومات تتعلق بدراستهم ومستقبلهم، مؤكدًا أن إدارة الجامعة «تريد أن تسمع أبناءها، وتستجيب لاحتياجاتهم، وتعالج مشكلاتهم، وتضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها».

واختتم رئيس جامعة الأزهر تصريحه قائلًا: «صوتك مسموع، وشكواك محل اهتمام، واستفسارك يجد الإجابة من مصدرها الصحيح؛ معًا نبني جامعة أكثر تواصلًا وشفافية واستجابة، تليق بتاريخ الأزهر الشريف ومكانته ورسالته. جامعة الأزهر: نسمعك، نهتم بك، ونعمل من أجلك».

يذكر أن منظومة الشكاوى الإلكترونية أُنشئت برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتنفيذ مهندسي وحدة النظم والشبكات بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور كمال رسلان، مدير الوحدة.