تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء غد الاثنين، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على قمة جدول الترتيب.

ويختتم الأهلي، اليوم الأحد، استعداداته للمباراة، بعدما كثف الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة تحضيراته خلال الأيام الماضية، من أجل تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ووضع الخطة المناسبة لمواجهة متصدر المسابقة.

ويسعى عموتة إلى اختيار التشكيل الأكثر جاهزية، مع التركيز على استغلال نقاط القوة لدى فريقه والحد من خطورة المنافس، أملاً في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة تقرب الأهلي من صدارة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وبيراميدز، غدًا الاثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين، نظرًا لتأثير نتيجتها المباشر على شكل المنافسة في المراكز الأولى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تسبق المباراة تغطية تحليلية خاصة، تتناول استعدادات الفريقين وأبرز الجوانب الفنية، مع تحليل أحداث اللقاء عقب نهايته بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية.

موقف الأهلي وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري

يدخل بيراميدز المواجهة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى، ليحافظ على العلامة الكاملة منذ انطلاق المسابقة.

على الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون أن يتعرض لأي هزيمة خلال الجولات الثماني الماضية.

ويبحث الأهلي عن الفوز من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وإعادة إشعال المنافسة على الصدارة، بينما يستهدف الفريق السماوي مواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد بالقمة، في اختبار قوي لطموحات الفريقين خلال الموسم الحالي.