شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد، تصعيدًا جديدًا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، بعد هجمات متزامنة استهدفت قرى وبلدات فلسطينية في محيط رام الله والخليل والقدس المحتلة، وتضمنت إحراق ممتلكات ومنازل وكتابة شعارات عنصرية على الجدران.

وبحسب المعلومات الواردة، طالت الاعتداءات قرى دير أبو مشعل وكفر مالك ودير السودان شمال وغرب رام الله، حيث أضرم مستوطنون النار في ممتلكات فلسطينية، وكتبوا شعارات معادية على ممتلكات الأهالي، في هجمات أثارت مخاوف من تصاعد الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم.

وامتدت الهجمات إلى جنوب الخليل، حيث تعرضت منازل فلسطينية في مناطق مسافر يطا وخلة الحمص للاعتداء، وسط تقارير عن تحطيم محتويات المنازل ورشقها بالحجارة، كما شهد تجمع بدوي قرب بلدة جبع شمال القدس أعمالًا استفزازية واعتداءات استهدفت السكان.

من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية فتح تحقيق في حوادث إحراق وتخريب وكتابة شعارات في أربعة مواقع بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن محققين يعملون على جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات بالتعاون مع قوات الجيش.

وفي تطور لافت، وصف غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، إحراق المنازل والمركبات الفلسطينية بأنه إرهاب يهودي، محذرًا من خطورة الاعتداءات على حياة السكان والأمن القومي الإسرائيلي.

وحمل آيزنكوت الوزيرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش مسؤولية دفع الأوضاع في الضفة الغربية إلى حافة الفوضى العارمة، مطالبًا الحكومة والمؤسسة الأمنية باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ أشارت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تسجيل 3133 اعتداءً خلال أكتوبر 2026، مقارنة بـ2051 اعتداءً خلال سبتمبر.