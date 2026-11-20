كشفت تقارير إسرائيلية عن تقدم كبير في مخطط لإنشاء مدينة استيطانية جديدة تحمل اسم "رأس العين شرق" (شيرا)، على مساحة تقارب 16 ألف دونم في غرب الضفة الغربية، بين مدينة رأس العين وتجمع مستوطنات "غوش معربا" غرب نابلس وسلفيت.

مدينة بـ60 ألف وحدة استيطانية

وبحسب المخطط، يُنتظر أن تضم المدينة نحو 60 ألف وحدة سكنية، وتستقبل أكثر من 200 ألف مستوطن، ما يجعلها من أضخم المشاريع الاستيطانية المطروحة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ويجري العمل على دفع المخطط منذ نحو عامين، بمشاركة مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية ودائرة أراضي إسرائيل ووزارة المالية، على أن تجمع المدينة بين البناء المنخفض والأبراج السكنية، وتستقطب المستوطنين العلمانيين والمتدينين على حد سواء.

هدف معلن: قطع التواصل الجغرافي

ونقلت التقارير عن جهات تخطيط إسرائيلية قولها إن المشروع يستهدف منع التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في الضفة ومناطق وسط إسرائيل، والحيلولة دون ما تصفه بتهديد أمني محتمل على غرار هجوم السابع من أكتوبر، إضافة إلى ما تسميه معالجة التهريب وحرق النفايات ودخول العمال الفلسطينيين دون تصاريح، وفق الرواية الإسرائيلية.

ضمن خطة "مليون في السامرة"ويندرج المشروع ضمن خطة استيطانية أوسع تعرف باسم "مليون في السامرة"، يقودها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى نحو مليون نسمة، عبر إقامة مدن ومستوطنات جديدة وتطوير سكك حديدية ومستشفيات ومناطق صناعية على أراضي الضفة المصنفة (ج).

وتتحدث الخطة عن إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون مستوطن، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو مليوني مستوطن، بحسب رؤية القائمين عليها.

قرار الكابينت وبؤرة استيطانية جديدة

وبحسب التقرير، جرى دفع المشروع عقب قرار للكابينت الإسرائيلي في ديسمبر 2025، بمبادرة من الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، كما جرى تحديد نطاق نفوذ للموقع ومنحه رمزاً بلدياً من وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وعقب القرار، أُقيمت في المنطقة بؤرة استيطانية باسم "مزرعة شير دافيد"، بمبادرة من عائلة ليرنر، تخليداً لذكرى جندي إسرائيلي قُتل خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان إن إقامة المدينة تمثل خطوة أمنية واستراتيجية، معتبراً أنها ستشكل حزاماً استيطانياً لحماية مدن وسط إسرائيل، وربط مستوطنات شمال الضفة بمنطقة تل أبيب الكبرى.