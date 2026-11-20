كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، عن تعرضه لواقعة سرقة أثناء خروجه من أحد المولات الكبرى في القاهرة، معربًا عن استيائه من عدم التمكن من تحديد هوية المتورطين في الواقعة.

وأوضح أحمد أبو زهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تعرض للسرقة أمس، حيث استولى المتورطون على جميع هواتفه المحمولة ومحفظته، مشيرًا إلى أنه توجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير بلاغ بالواقعة.

وأعرب نجل الفنان الراحل عن دهشته من عدم وجود كاميرات مراقبة يمكن الرجوع إليها لتحديد ملابسات السرقة، متسائلًا عن كيفية وقوع مثل هذه الحوادث داخل أحد المولات الكبرى دون إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة لكشف تفاصيلها.

واختتم أحمد أبو زهرة منشوره متسائلًا عن الإجراء الذي يمكنه اتخاذه لاستعادة متعلقاته ومعرفة هوية المتورطين في السرقة، قائلًا: «طيب أعمل إيه حد يقولي؟».