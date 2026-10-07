نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرثى والده: عمرك ما غيبت عن تفكيرى

رثى الموسيقار أحمد أبو زهرة والده الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، معبرًا عن اشتياقه الكبير له، مؤكدًا أنه لم يغب عن تفكيره لحظة منذ رحيله.

وقال أحمد أبو زهرة في رسالة مؤثرة عبر حسابه على "فيس بوك": "وحشتني جدا بجد، ربنا يرحمك، عمرك ما غيبت عن تفكيري لحظة، كنت عامل زي الملائكة خاصة وانت لابس الأبيض في أبيض".

ويذكر ان تخرج عبد الرحمن أبو زهرة في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد، عمل موظفًا ثم عين ممثلًا فى المسرح القومى عام 1959، وكانت أول أعماله المسرحية "عودة الشباب" للأديب الكبير توفيق الحكيم.

وكان قد حسم أحمد أبو زهرة نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، الجدل المثار بشأن ما تردد عن رفضه إقامة حفل تأبين أو تكريم لوالده من جانب وزارة الثقافة، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.