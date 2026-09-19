خطوبة يوسف صبري حفيد الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

احتفل يوسف صبري -حفيد الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة- بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأقام حفيد عبد الرحمن أبو زهرة، حفل خطبته على متن مركب سياحي في وسط البحر، والتقط صور تذكارية مع خطيبته.

عبد الرحمن ابو زهرة

ويُعد عبدالرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث قدم عشرات الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات طويلة.

مسيرة فنية لا تُنسى

اشتهر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بأدائه المميز وقدرته على تجسيد الأدوار المركبة والمتنوعة، ما جعله واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الدراما المصرية.

ورغم رحيله، لا تزال أعماله الفنية حاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور، الذي يواصل استذكار مشاهده وأدواره المؤثرة حتى اليوم.