رسالة لـ معتمد جمال.. مشجعان الزمالك يكشفان كواليس لافتة «ماشي بنور الله»

كشف مشجعان لنادي الزمالك، صاحبا اللافتة التي حملت رسالة إلى معتمد جمال، المدير الفني للفريق، تفاصيل الواقعة والهدف من الرسالة التي أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

وأوضح المشجعان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللافتة لم تكن تستهدف الإساءة إلى المدير الفني، مؤكدين أن الهدف الأساسي منها كان التعبير عن دعم معتمد جمال ومساندته في مهمته مع الفريق.

وكانت جماهير الزمالك قد رفعت لافتة تحمل صورة لمعتمد جمال مرتديًا جلابية ويمسك مسبحة، إلى جانب عبارة «ماشي بنور الله»، في إشارة إلى التوفيق الذي يرافق المدير الفني خلال قيادته للفريق.

وقال أحد المشجعين إن معتمد جمال مدرب كبير، مؤكدًا أن المقصود من اللافتة كان وصف الحالة التي يعيشها المدير الفني، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق.

وأضاف: «الكابتن معتمد مدرب كبير وعظيم، وغرضنا من اللافتة إننا بنوصف شعوره، كأنه بيقول أنا معنديش لاعيبة بتقدم أداء متميز ولا مستحقات ولا صفقات ولا أي حاجة».

وتابع المشجع أن الجماهير أرادت من خلال اللافتة توصيل شعور المدير الفني إلى الجميع، مشيرًا إلى أن معتمد جمال طلب التوفيق من الله، وهو ما تحقق من وجهة نظرهم.

وأضاف: «حبينا نوصل شعوره للناس، وهو طلب التوفيق من ربنا وربنا كرمه، وأكبر دليل كان مباراة المحلة الأخيرة في الدوري».

وأكد المشجع أن الجماهير تقف خلف معتمد جمال وتدعمه، مقدمًا اعتذاره للمدرب إذا حدث سوء فهم بشأن مضمون اللافتة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «إحنا مع الكابتن وبنسعده وندعمه، وبإذن الله نحقق الدوري وإفريقيا، ولينا طلب إننا نتواصل مع الكابتن معتمد ونعتذر له عن سوء التفاهم»



