مصدر بالزمالك يرد على شادي محمد بشأن أزمة مباراة الأهلي في الكرة النسائية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي شهدتها أجواء مباراة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6-0، وذلك ردًا على التصريحات التي أدلى بها شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، حول ما حدث عقب اللقاء.

أول ردمن الزمالك على مشاجرة الأهلي في الكرة النسائية

وأوضح المصدر أن بداية الأزمة جاءت في أعقاب المباراة، بعدما تعرض عدد من أفراد بعثة الزمالك لما وصفه بالاستفزاز من جانب بعض عناصر الأهلي، عقب الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن هذه التصرفات تسببت في حالة من التوتر بين الطرفين، قبل أن تتطور الأجواء عقب نهاية المباراة وتصل إلى مشادة داخل محيط غرفة ملابس الأهلي.

وأكد المصدر أن رواية نادي الزمالك بشأن الواقعة تختلف بصورة كبيرة عما ذكره شادي محمد في تصريحاته، مشددًا على أن ما حدث لم يبدأ بالشكل الذي تم تقديمه في الرواية المتداولة من جانب الأهلي.

وأضاف أن حالة الاحتقان التي ظهرت عقب صافرة النهاية جاءت نتيجة الأجواء المشحونة التي صاحبت الدقائق التي أعقبت المباراة، مؤكدًا أن النادي لديه روايته الخاصة بشأن تفاصيل الواقعة.

تأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل التي أثيرت عقب المباراة، بعد تبادل الروايات حول ملابسات الأزمة التي وقعت عقب المواجهة، التي حسمها الأهلي لصالحه بسداسية نظيفة.

كان شادي محمد قد تحدث عن الواقعة، مشيرًا إلى تفاصيل تتعلق بما حدث عقب المباراة، وهو ما دفع مصدرًا داخل الزمالك إلى الرد وتقديم رواية النادي بشأن بداية الأزمة وتطوراتها.

ومن المنتظر أن تحسم لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة تفاصيل الواقعة، حال اتخاذ أي إجراءات بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة عقب نهايتها.