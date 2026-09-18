قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: روسيا مستعدة لاستعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين
عمرو موسى: لا يجب بناء سدود جديدة على مياه النيل
محمد عبد المنعم: أشعر باستقرار كبير مع فريق نيس
جيش الاحتلال: إبعاد جنود لبنانيين أقاموا حواجز في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
عمرو موسى: أنا مع تخلي إيران عن السلاح النووي ولكن معاها إسرائيل كمان
مذكرات القيادات..ثروت الخرباوي: الإخوان الإرهابية حاولت اغتيال جمال عبدالناصر
ممثل يونيسف في اليمن : 436 مدرسة خارج الخدمة.. و37 ألف طفل حُرموا من التعليم بسبب الحرب
تقارير: الجزيرة تفصل 24 صحفيا وموظفا في غزة على خلفية دعوى قضائية بالولايات المتحدة
غضب حاد في تل أبيب.. نتسيف: باريس تسلّح مصر بصاروخ «ميتيور» وتضرب التفوق الجوي الإسرائيلي
من اغتيال الخازندار إلى السيارة الجيب.. ثروت الخرباوي يستعرض تاريخ الإخوان الإرهابي
سكك حديد مصر تخصص 45 شباكا لاستخراج الاشتراكات بالمحطات الرئيسية
آبل تشعل السوق.. أكثر من 7 ملايين طلب مسبق على iPhone 18 Pro
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع صغير صعقا بالكهرباء في كفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية شبراريس التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسته كابلًا كهربائيًا سقط من أحد أعمدة الإنارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة المذكورة بقرية شبراريس بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع الطفل “محمد. ا. ا”، البالغ من العمر 3 سنوات، إثر ملامسته كابل كهرباء سقط من أحد الأعمدة، أثناء سيره بالشارع.

 

وفاه طفل 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني وفاة طفل صعقا بالكهرباء ماس كهربائي كفر الزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

ترشيحاتنا

حفل دير جيست

انطلاق حفل دير جيست 2026 بحضور نجوم الفن

سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة

أحذر ألم الظهر.. علامات تحذيرية تظهر قبل تشخيص سرطان البنكرياس

هيدي كرم

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

بالصور

انطلاق حفل دير جيست 2026 بحضور نجوم الفن

حفل دير جيست
حفل دير جيست
حفل دير جيست

إطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية.. ساندي تتألق في حفلها الأخير

ساندي
ساندي
ساندي

أحذر ألم الظهر.. علامات تحذيرية تظهر قبل تشخيص سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة
سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة
سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد