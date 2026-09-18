مصرع صغير صعقا بالكهرباء في كفر الزيات

شهدت قرية شبراريس التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسته كابلًا كهربائيًا سقط من أحد أعمدة الإنارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة المذكورة بقرية شبراريس بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع الطفل “محمد. ا. ا”، البالغ من العمر 3 سنوات، إثر ملامسته كابل كهرباء سقط من أحد الأعمدة، أثناء سيره بالشارع.

وفاه طفل



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.