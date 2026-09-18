صحة الغربية: وصول 8 سيارات إسعاف وإطفاء لموقع حريق مصنع الغزل بالمحلة

شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اندلاع حريق في عنابر ومخازن مصنع للغزل والنسيج، مساء اليوم؛ إثر ماس كهربائي مفاجئ.

وأفاد مسؤول طبي بمديرية الصحة بالغربية، بأنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، بالتنسيق مع مسؤولي الحماية المدنية، الذين دفعوا بـ5 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بشأن اشتعال النيران في عنابر مصنع للغزل والنسيج بنطاق قرية سندسيس بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على آخر تطورات الواقعة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد النيران.

وأفاد شهود عيان بأن ماسًا كهربائيًا مفاجئًا تسبب في اشتعال النيران بمخازن وعنابر مصنع الغزل والنسيج، فيما شكل أهالي القرية لجانًا شعبية لمساندة قوات الحماية المدنية في جهود إخماد الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.