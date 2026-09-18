جيش الاحتلال: إبعاد جنود لبنانيين أقاموا حواجز في المنطقة الأمنية جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان رصدت عددًا من جنود الجيش اللبناني، قال إنهم دخلوا إلى المنطقة وأقاموا حواجز دون تنسيق مسبق، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات تحركت لإبعاد أحد الجنود اللبنانيين من المنطقة، بعد رفضه الانسحاب رغم إبلاغه بضرورة ذلك وتقديم توضيحات بشأن الموقع.

وفي المقابل، نفى الجانب اللبناني الرواية الإسرائيلية، موضحًا أن الموقع أُقيم في وقت مبكر من يوم 10 سبتمبر بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري اللبنانية، بهدف مرافقة السكان أثناء تفقدهم أراضيهم الزراعية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تباين الروايات بشأن التحركات الميدانية وآليات التنسيق بين الجيشين.