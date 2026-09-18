جنوب لبنان: قصف مدفعي وغارات إسرائيلية على بلدات المنصوري ومجدل زون وطلوسة والقنطرة

شهد الجنوب اللبناني اليوم/ الجمعة/ تصعيدًا ميدانيًا إسرائيليًا، تخلله قصف مدفعي وغارات جوية، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية في قضاء بنت جبيل.

وفي صور، تقدمت آليات للجيش الإسرائيلي من بلدة الطيري باتجاه أطراف بلدة حداثا من جهة حاريص، في قضاء بنت جبيل، وسط توتر ميداني متصاعد في المنطقة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي صباحًا على بلدتي المنصوري ومجدل زون، بعد أن كان قد اشتد قبل منتصف الليل واستمر بعده، حيث سُمعت أصداء القصف في مدينة صور وعدد من القرى والبلدات الجنوبية.

كما تعرض وادي العزية لسقوط عدد من القذائف، في ظل استمرار القصف على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد ألقت قنابل مضيئة في أجواء بلدتي حداثا وعيتا الجبل في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع التحركات العسكرية والقصف الذي شهدته المنطقة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة طلوسة، كما نفذ غارة أخرى استهدفت بلدة القنطرة، في وقت استمر فيه التوتر الميداني على امتداد عدد من المناطق الجنوبية.