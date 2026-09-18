حذر البنك المركزي المصري عملاء البنوك من الانسياق وراء العروض والتخفيضات المبالغ فيها التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، خاصة العروض التي تطلب إدخال بيانات البطاقات البنكية للحصول على خصومات أو مزايا استثنائية.

عروض وهمية تسرق بياناتك.. كيف يقع عملاء البنوك في فخ الخصومات؟

وأوضح البنك المركزي أن بعض هذه العروض قد تستخدم كوسيلة لاستدراج العملاء والحصول على بياناتهم المصرفية، بما قد يعرض حساباتهم وأموالهم لخطر الاحتيال وسرقة البيانات.

تفاصيل تحذير البنك المركزي من العروض المبالغ فيها

نشر البنك المركزي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك تحذيرا للعملاء من التعامل مع العروض غير الموثوقة، مؤكدا ضرورة عدم التسرع في إدخال بيانات البطاقات البنكية بدافع الاستفادة من خصومات أو عروض تبدو مغرية.

وشدد البنك المركزي على أهمية التأكد من مصدر العرض والجهة التي تقدمه قبل مشاركة أي بيانات مصرفية أو شخصية، ضمن جهوده للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.

تحذير من الروابط المزيفة

كما حذر البنك المركزي من الضغط على الروابط غير الموثوقة التي قد تصل إلى العملاء من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تقود بعض الروابط إلى صفحات مزيفة تشبه المواقع الأصلية بشكل كبير، بهدف خداع المستخدم والحصول على بياناته البنكية أو الشخصية.

لذلك يجب التأكد من مصدر أي رابط قبل فتحه وعدم إدخال البيانات المصرفية في صفحات غير موثوقة، خاصة بيانات البطاقات والأرقام السرية ورموز التحقق.

كيف أحمي حسابي البنكي من الاحتيال

يمكن للعملاء اتباع عدد من الإجراءات الأساسية للمساعدة في حماية حساباتهم وبياناتهم المصرفية من محاولات الاحتيال.

1. عدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع أي شخص أو جهة غير موثوقة.

2. عدم الضغط على الروابط المجهولة أو غير الموثوقة التي تصل عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني.

3. التواصل مع البنك فورا عند اكتشاف أي محاولة احتيال أو معاملة مالية غير معروفة.

4. التأكد من أن تحديث البيانات المصرفية يتم من خلال القنوات الرسمية التي يحددها البنك.

5. عدم الإفصاح عن الأرقام السرية أو رموز التحقق التي تصل إلى الهاتف المحمول.

6. تفعيل الإشعارات الخاصة بالمعاملات المصرفية لمتابعة أي حركة تتم على الحساب بصورة فورية.

عروض وهمية تسرق بياناتك.. كيف يقع عملاء البنوك في فخ الخصومات؟

ماذا تفعل عند اكتشاف معاملة لم تنفذها

تعد المتابعة الدورية للحساب البنكي من أهم الإجراءات التي تساعد على اكتشاف المعاملات غير المعتادة في وقت مبكر، خاصة مع انتشار عمليات الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات البنكية في عمليات الشراء.

وفي حالة تلقي العميل إشعارا بخصم مبلغ من حسابه مقابل معاملة لم ينفذها، يجب عليه التواصل مع البنك فورا وتقديم اعتراض على العملية، مع اتخاذ الإجراءات التي يحددها البنك لتأمين الحساب والبطاقة.

حالة مصرفية توضح كيفية التعامل مع المعاملة غير المصرح بها

وتوضح إحدى حالات الشكاوى المصرفية الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند اكتشاف خصم مبلغ من بطاقة الخصم المباشر دون قيام العميل بالمعاملة.

فقد تلقى أحد العملاء رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد بخصم مبلغ مالي من بطاقة الخصم المباشر الخاصة به مقابل تنفيذ عملية شراء، رغم تأكيده عدم إجراء هذه المعاملة.

وعلى الفور تواصل العميل مع البنك لتقديم شكوى، واستفسر موظف البنك عما إذا كان قد سلم البطاقة أو البيانات المدونة عليها إلى أي شخص آخر لاستخدامها في إجراء معاملات مالية، إلا أن العميل نفى ذلك.

إجراءات البنك لحماية العميل

اتخذ البنك الإجراءات اللازمة عقب تلقي الشكوى، حيث تم إيقاف بطاقة الخصم المباشر الخاصة بالعميل، مع تقديم طلب لإصدار بطاقة جديدة.

كما قدم العميل نموذج اعتراض على عملية الشراء التي أكد عدم قيامه بها، وبدأ البنك في فحص تفاصيل المعاملة والتحقق من ملابساتها.

الرقم المرجعي للشكوى

تم إبلاغ العميل بإجراءات تسجيل الشكوى، وتزويده خلال يومي عمل من تاريخ تسجيلها برقم مرجعي يمكن استخدامه في متابعة موقف الشكوى.

كما يمكن متابعة الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عبر الاتصال الهاتفي وفقا للقنوات الرسمية المتاحة للعملاء.

عروض وهمية تسرق بياناتك.. كيف يقع عملاء البنوك في فخ الخصومات؟

نتيجة فحص الشكوى ورد المبلغ

بعد انتهاء إجراءات الفحص والتحقق من أن العميل لم ينفذ المعاملة محل الاعتراض، قرر البنك رد المبلغ الذي تم خصمه إلى حساب العميل.

وتواصل البنك مع العميل لإبلاغه بنتيجة فحص الشكوى وقرار رد المبلغ، ثم تم إغلاق الشكوى بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

نصائح للحفاظ على أمان البطاقات البنكية

ينبغي على العملاء التعامل بحذر مع أي عروض أو رسائل إلكترونية تطلب الحصول على بيانات مصرفية، وعدم مشاركة بيانات البطاقات أو الأرقام السرية أو رموز التحقق مع أي شخص.

كما يفضل متابعة الحساب بصورة مستمرة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تطبيق البنك، مع تفعيل الإشعارات الخاصة بالمعاملات.

وفي حالة اكتشاف أي عملية غير معروفة، يجب التواصل مع البنك على الفور من خلال قنواته الرسمية والإبلاغ عن المعاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتساعد هذه الخطوات على سرعة اكتشاف محاولات الاستخدام غير المصرح به للبطاقات والحسابات، وتقليل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات البنكية.