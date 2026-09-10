نصب على مواطنين.. ضبط أدمن صفحة لبيع الأثاث بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الأثاث المنزلي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الأثاث المنزلي، مقابل تحويلهم مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدم لحين شحنها "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه عاطل، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، اعترف بارتكاب على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





