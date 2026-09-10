رئيسا الدستورية العليا والنقض يؤكدان أهمية التعاون القضائي وترسيخ سيادة القانون

استقبل المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلا من المستشار ربيع أحمد محمد لبنه، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما حضر اللقاء المستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعضاء الجمعية العامة.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات القضائية المتميزة التي تجمع بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، وتأكيدًا على أهمية التواصل والتعاون بين جهات القضاء، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وقد جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحاكم والجهات القضائية المصرية بما يواكب التطورات المتلاحقة في المجال القضائي والقانوني.

ومن جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي إسكندر عن خالص ترحيبه بزيارة المستشار ربيع أحمد محمد لبنه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة العطاء القضائي.

كما أعرب المستشار ربيع أحمد محمد لبنه عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، متمنيًا للمحكمة الدستورية العليا دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها السامية.