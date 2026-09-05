رئيس المحكمة الدستورية العليا يشارك في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا لدول بريكس

يشارك المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على رأس وفد من المحكمة، في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا ورؤساء الهيئات القضائية لدول مجموعة «بريكس» الأعضاء والدول الشريكة، الذي تستضيفه المحكمة العليا الهندية بالعاصمة نيودلهي خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الهند لمجموعة «بريكس».

وتشهد الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية والمحكمة العليا الهندية، بهدف تعزيز أطر التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، ودعم التواصل المؤسسي والقانوني بين المحكمتين وتأتي مشاركة المحكمة الدستورية العليا في هذا المحفل القضائي رفيع المستوى تأكيدًا لحضورها الفاعل في دوائر التعاون القضائي الدولي، وحرصها على توطيد علاقاتها مع المحاكم العليا والهيئات القضائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويشكل المؤتمر منصة للحوار بين رؤساء الهيئات القضائية المشاركة، لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الأنظمة القضائية، وتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعميق التعاون القضائي وتوسيع مجالات التواصل بين المؤسسات القضائية في دول «بريكس» والدول الشريكة.

وتعكس مشاركة المحكمة الدستورية العليا المصرية في المؤتمر، وما يصاحبها من تعزيز للتعاون الثنائي مع المحكمة العليا الهندية، المكانة التي يتمتع بها القضاء الدستوري المصري وحضوره الفاعل في المحافل القضائية الدولية، ودوره في مد جسور التعاون والحوار مع المؤسسات القضائية النظيرة