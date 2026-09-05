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أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يشهد موسم الحج السياحي هذا العام عددًا من التعديلات الجديدة التي تستهدف تنويع البرامج وتقليص الفجوات بين مستويات الأسعار والخدمات، إلى جانب الاعتماد على الحلول الإلكترونية لتيسير رحلة الحاج ومتابعة احتياجاته والتواصل مع الجهات المختصة خلال أداء المناسك.

استحداث 6 برامج جديدة في الحج السياحي

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قال وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن ضوابط الحج السياحي هذا العام شهدت استحداث 6 برامج جديدة، بهدف سد الفجوات الموجودة بين بعض مستويات الأسعار والخدمات.

وأوضح أن التفاوت بين بعض المستويات من حيث الأسعار والخدمات دفع إلى استحداث مستوى جديد ضمن برامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم، إلى جانب إجراء تعديلات على عدد من مستويات الإقامة والخدمات.

تطوير الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج

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وأشار خليل، خلال تصريحات عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف رفع مستوى الإقامة وبعض الخدمات في المستويات المختلفة، موضحًا أنه جرى أيضًا تعديل بعض الخدمات الخاصة بالمستوى الاقتصادي.

وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان توفير فنادق مصنفة ومستويات أفضل من الخدمات المقدمة للحجاج، بما يتناسب مع اختلاف البرامج والمستويات.

4 برامج رئيسية للحج

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن برامج الحج تنقسم إلى أربعة برامج رئيسية، تشمل الحج البري، والحج الاقتصادي، والحج السياحي فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى الحج الداخلي.

ولفت إلى أن كل برنامج يتفرع إلى عدة مستويات وفق مجموعة من المعايير، من بينها بُعد الفندق عن الحرم، ومستوى الفندق، ومستوى المخيمات، فضلًا عن الخدمات والمواصفات المحددة لكل برنامج.

أسعار الحج السياحي

وكشف خليل أن أسعار برامج الحج تبدأ من نحو 230 ألف جنيه للمستوى البري، بينما تصل إلى نحو 650 ألف جنيه للمستوى الأعلى ضمن برنامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم.

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«رفيق».. تجربة إلكترونية متكاملة للحاج

وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، أوضح وليد خليل أن تطبيق «رفيق» يمثل تجربة إلكترونية متكاملة، إذ يتيح للحاج الاطلاع على تفاصيل برنامجه، وموعدي السفر والعودة، وبيانات الفندق في مكة والمدينة، إلى جانب أماكن المخيمات ومختلف التفاصيل الخاصة برحلة الحج.

كما يتيح التطبيق للحاج التواصل مع وزارة السياحة والآثار في حال وجود شكوى، حيث يتم تسجيلها عبر التطبيق وإرسالها مباشرة إلى المشرف المختص، بما يساهم في سرعة التعامل معها.

تسهيلات لكبار السن

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وأكد خليل أن استخدام التطبيق سيكون سهلًا ومتاحًا لمختلف الفئات العمرية، موضحًا أن كبار السن يمكنهم الاستعانة بأحد أفراد الأسرة أو المرافقين في بداية الرحلة للتعامل مع التطبيق.

وأشار إلى أن استخدام التطبيقات الإلكترونية أصبح أمرًا شائعًا بين مختلف الفئات العمرية، ما يسهل التعامل مع تطبيق «رفيق» والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

تحديد موقع الحاج عبر GPS

وأوضح أن التطبيق يعتمد على نظام تحديد المواقع «GPS»، بما يسمح بتحديد مكان الحاج، خاصة في حال تعرضه للتيه أو عدم معرفة موقعه.

وأضاف أن التطبيق يتيح أيضًا معرفة الفندق الذي يقيم فيه الحاج في مكة، بما يوفر وسيلة إضافية لمتابعة موقعه خلال رحلة الحج.

تحذير من الشركات والكيانات غير الشرعية

وفي سياق متصل، وجه عضو اللجنة العليا للحج والعمرة نصيحة للمواطنين بضرورة التأكد من بيانات شركات السياحة قبل التعامل معها، بما يشمل مقر الشركة وأرقام هواتفها والمسؤولين عنها.

وشدد على عدم الاكتفاء بالإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الرجوع إلى المواقع الرسمية للجهات المختصة، والتأكد من بيانات شركة السياحة وترخيصها قبل دفع أي مبالغ مالية.

وأكد أن التحقق من قانونية الشركة وترخيصها يساهم في تجنب الوقوع ضحية للكيانات غير الشرعية، أو التعرض لخسائر مالية ومشكلات تتعلق بالتأشيرات والإقامة والخدمات المقدمة خلال رحلة الحج.

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