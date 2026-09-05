مصطفى كامل يكشف تطورات حالة بهاء سلطان الصحية بعد تهشم سيارته

نشر الفنان مصطفى كامل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه تطورات الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان بعد تعرضه الى حادث سير على طريق وادي النطرون.

وقال مصطفى كامل : الحمد لله، أُطمئن الجميع أنا لسه قافل الاتصال مع أخي وحبيبي الفنان بهاء سلطان، وهو بخير وأجرى فحصوات وآشعة وبخير الحمد لله.

ناصر بجاتو يكشف تطورات حالة بهاء سلطان

من ناحية أخرى كشف ناصر بجاتو مدير أعمال الفنان بهاء سلطان تطورات الحالة الصحية للفنان بعد تعرضه الى حادث سير على طريق وادي النطرون.

وقال ناصر بجاتو فى تصريح خاص : بهاء بخير وعائد حاليا في طريقه إلى المنزل، ولم يتعرض إلى أي أذى بعد تعرضه الى حادث سير على طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

حفل بهاء سلطان

من ناحية أخرى أحيا الفنان بهاء سلطان حفلا غنائيا ساهرا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، منها: (دلوقتي عاجبناكوا، والواد قلبه بيوجعه، وانا غلطان، ويا تري، وانا مصمم، وفى ثانية ولع الجو، أنا من غيرك) وغيرها.

أعمال بهاء سلطان

من جهة أخرى، طرح بهاء سلطان مؤخرا ألبومه الجديد “رسيني” الذي يضم 5 أغاني ابرزهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين.

وطرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغيرا بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كأنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «انت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب المزاج عناب لـ الفنان بهاء سلطان، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.