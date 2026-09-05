قربت الشتوية.. وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه

أطلق الفنان وائل كفوري أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان "قربت الشتوية"، وذلك عبر قناته الرسميّة على موقع الفديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

"قربت الشتوية" لـ وائل كفوري، من كلمات سين، ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح.

ويقول مطلع الأغنية: "قربت الشتوية، وما سأل فيي، بذكر آخر مشوار، قاسي كان عليي. وبعدنا دروب دروب، ورضينا بالمكتوب، وعنو ما قادر توب، عايش بعينيي. قربت الشتوية، وبعدو عايش فيي، بشتقلو ليل نهار، غيابو مأثر فيي".

أحدث أغاني وائل كفوري

وكان أطلق النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية بعنوان "محبوبي"، بعدما كان قد شوّق جمهوره خلال الأيام الماضية عبر نشر مقطع قصير منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال وائل كفوري

من جهة أخرى، أطلق النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائيّة باللهجة اللبنانيّة بعنوان "شو مشتقلي"، والّتي باتت متوفّرة عبر جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية الرقميّة، لتضيف محطة جديدة إلى مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات.

ويواصل وائل كفوري من خلال "شو مشتقلي" تقديم الأغنيات التي تجمع بين الإحساس الصادق والهوية الموسيقية الخاصة التي ميّزته على مدار سنوات، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقميّة.

أغنية شو مشتقلي

أغنية "شو مشتقلي" من كتابة سين، فيما حملت الألحان والإنتاج الموسيقي توقيع طارق أبو جودة، مع توزيع موسيقي وميكس وماسترينغ لعباس صبّاح.

وكان كفوري قد أثار حماس جمهوره للأغنية قبل طرحها بيومين، فقلب مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّر الترند فور مشاركته جملة واحدة من كلماتها عبر قناته الرسمية على تطبيق واتساب، ما أشعل موجة واسعة من التفاعل والترقّب بين محبّيه.

كما تناقل الجمهور بشكل واسع الجملة التشويقية من مطلع الأغنية، لتتحوّل خلال ساعات إلى واحدة من أكثر العبارات تداولاً بين روّاد مواقع التواصل، في تأكيد جديد على الحضور الجماهيري الكبير الذي يتمتّع به وائل كفوري وقدرته الدائمة على خطف الاهتمام مع كل إصدار جديد.

وفي لفتةٍ عفوية تجاه جمهوره وقبل ساعات من طرح جديده، وجّه وائل كفوري رسالة صوتية عبر قناته الرسمية على واتساب، عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الواسع الذي رافق اصدار الأغنية.