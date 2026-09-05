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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم شيكو في افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

شيكو
شيكو
سعيد فراج

يسر مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم النجم شيكو في حفل إفتتاح الدورة الرابعة للمهرجان يوم الخميس المقبل بقصر ثقافة الغردقة. 

يأتي تكريم المهرجان تقديرا لمسيرة نجم متعدد المواهب في مجال التمثيل والكتابة. 

قدم شيكو مايقرب من الـ ١٥  فيلم منها رجال لاتعرف المستحيل وورقة شفرة وسمير وسهير وبهير وبنات العم وحملة فريزر وبنات العم والحرب العالمية الثالثة وقلب امه وابن الحاج أحمد وصقر وكناريا. 

كما قدم العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة منها افيش وتشبيه وخلصانة بشياكة ونيللي وشيريهان واللعبة باجزائها الخمسة. 

كما قدم العديد من التجارب المسرحية والإذاعية.

أكد شيكو على تقديره وامتنانه للمهرجان  لتكريمه، وقال: من الرائع ان يجد الفنان من يصنع له لحظة سعادة مع بداية مراحل جديدة في مشواره ليبدأ بعدها في إجراء عملية تقييم لما قطعه من خطوات والتخطيط للمستقبل بصورة دقيقة. 

مشددا علي أن التكريم يزيد من مسئولية الفنان تجاه نفسه وتجاه جمهوره في نفس الوقت. 

رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

بدوره أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان علي  أن تكريم شيكو هو احتفاء بمسيرة فنان لديه تجربة ومشروع. 

وقال" الباسوسي " :أن المهرجان منذ إنطلاقه يسعى الي الاحتفاء بالنجوم أصحاب المشاريع الفنية وشيكو هو واحد من أبرز هؤلاء النجوم. 

مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

ومن جانبه ذكر الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن شيكو واحد من أبرز أبناء جيله. 

وقال" الحجار " :أن شيكو نجح ضمن الثلاثي الذي ضمه  الي جانب  هشام ماجد وأحمد فهمي كما حقق نجاحا مضاعفا مع رفيق رحلته هشام ماجد الذي شكل معه ثنائي فني. 

كما زاد حجم النجاح عندما خاض تجارب البطولات بصورة منفردة أو مع نجوما أخرين خلاف" فهمي" و"ماجد ". 

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب شيكو النجم شيكو محمد الباسوسي قدري الحجار

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